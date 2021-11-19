Александр ХАЦКЕВИЧ: «Яремчук был пятым нападающим в Динамо»

Экс-тренер киевского клуба поделился мнением об украинском футболисте

  • 19.11.2021 12:45
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Александр ХАЦКЕВИЧ: «Яремчук был пятым нападающим в Динамо»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о 25-летнем форварде «Бенфики» и сборной Украины Романе Яремчуке.

«Я Рому очень хорошо знаю. Он прошел все этапы — U-19, «Динамо-2», Первая лига. Когда он перескочил в Первую лигу, у меня с Ищенко был разговор. Мол, куда пацана в Первую лигу. А он сказал, мол, потянет.

Я хорошо знал возможности Яремчука. Может, он не играл у меня центрального нападающего. Мы понимали, что Рома — молодой парень. Пятый нападающий. В «Александрию» ушел… Рано или поздно он бы оказался в «Динамо». Но тогда он был пятым», — считает Хацкевич.

Контракт Яремчука принадлежал «Динамо» с 2012 по 2017 годы.

Источник — YouTube

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