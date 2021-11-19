Александр ПРИЗЕТКО: «Думаем не об отпуске, а о предстоящих играх»

Тренер «Металлиста» – о предстоящем матче с «Олимпиком»

  • 19.11.2021 12:21
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Александр ПРИЗЕТКО: «Думаем не об отпуске, а о предстоящих играх»
© ФК Металлист 1925. Александр Призетко

Ассистент главного тренера харьковского «Металлиста» Александр Призетко поделился ожиданиями от матча 19-го тура Первой лиги Украины против донецкого «Олимпика».

«Знаем, как эта команда играет. Готовимся в обычном режиме.  Знаем, что это хорошая команда, которая играет в футбол. Они идут на хорошем месте. Соперник – неуступчивый, вязкий.

Готовимся к тяжелой игре. У нас цель – только победа. Остается две игры, только после них можно будет где-то расслабиться и уйти в отпуск. Поэтому думаем не об отпуске, а о предстоящих играх», - сказал Призетко.

Матч «Металлист» – «Олимпик» состоится в субботу, 20 ноября. Начало в 18:45.

Источник — Футбол 1/2/3

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