Александр ПРИЗЕТКО: «Думаем не об отпуске, а о предстоящих играх»

Ассистент главного тренера харьковского «Металлиста» Александр Призетко поделился ожиданиями от матча 19-го тура Первой лиги Украины против донецкого «Олимпика».
«Знаем, как эта команда играет. Готовимся в обычном режиме. Знаем, что это хорошая команда, которая играет в футбол. Они идут на хорошем месте. Соперник – неуступчивый, вязкий.
Готовимся к тяжелой игре. У нас цель – только победа. Остается две игры, только после них можно будет где-то расслабиться и уйти в отпуск. Поэтому думаем не об отпуске, а о предстоящих играх», - сказал Призетко.
Матч «Металлист» – «Олимпик» состоится в субботу, 20 ноября. Начало в 18:45.
Источник — Футбол 1/2/3
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