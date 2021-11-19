МАЙКОН: «Шахтер не терял времени зря»

Полузащитник «Шахтера» Майкон дал комментарий перед матчем с «Рухом» в чемпионате Украины, который состоится 20 ноября.

«Несмотря на отсутствие многих одноклубников из-за выступлений за сборные, времени зря мы не теряли. Хорошо отработали на тренировках наши слабые стороны.

Понимаем всю ответственность в матчах на международной арене, но, в первую очередь, мы сконцентрированы на ближайшем противостоянии с «Рухом». Победа над ними позволит еще больше приблизиться к чемпионству. Соглашаться со вторым местом в конце сезона мы не собираемся», — сказал Майкон.