МАЙКОН: «Шахтер не терял времени зря»

Футболист «горняков» рассказал о подготовке к поединку с «Рухом»

  • 19.11.2021 12:16
  • 416 просмотров
  • 1 комментарий
МАЙКОН: «Шахтер не терял времени зря»
© ФК Шахтер Донецк. Майкон

Полузащитник «Шахтера» Майкон дал комментарий перед матчем с «Рухом» в чемпионате Украины, который состоится 20 ноября.

«Несмотря на отсутствие многих одноклубников из-за выступлений за сборные, времени зря мы не теряли. Хорошо отработали на тренировках наши слабые стороны.

Понимаем всю ответственность в матчах на международной арене, но, в первую очередь, мы сконцентрированы на ближайшем противостоянии с «Рухом». Победа над ними позволит еще больше приблизиться к чемпионству. Соглашаться со вторым местом в конце сезона мы не собираемся», — сказал Майкон.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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    Face Control
    Face Control, 19.11.2021 13:18
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    Легендарно.
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