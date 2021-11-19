Тер Штеген отказался от перехода в Ньюкасл

29-летний немецкий вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отказался от перехода в английский «Ньюкасл».

«Сороки» пытались договориться с футболистом, но он ответил отказом.

Тер Штеген защищает цвета «Барселоны» после перехода из «Боруссии» М летом 2014 года за €12 миллионов. В текущем сезоне голкипер провел за «Барселону» 14 матчей во всех турнирах, где пропустил 18 мячей, 4 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €55 миллионов.