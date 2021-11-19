Основной защитник Баварии летом покинет клуб

Никлас Зюле не хочет продлять контракт

  • 19.11.2021 11:43
  • 350 просмотров
  • 0 комментариев
Основной защитник Баварии летом покинет клуб
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Баварии» Никлас Зюле собирается сменить клубную прописку.

Как сообщает источник, 26-летний игрок сборной Германии покинет команду летом. Причина – отсутствие консенсуса в вопросе продления контракта. Зюле хотел подписать соглашение с зарплатой в 10 млн евро, но клуб не готов давать такую сумму.

Таким образом, Зюле намерен перебраться в другую команду. На игрока претендуют «Челси» или «Ньюкасл».

В этом сезоне Зюле отыграл 17 матчей за «Баварию».

Источник — Kicker

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности