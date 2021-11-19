Основной защитник Баварии летом покинет клуб

Защитник «Баварии» Никлас Зюле собирается сменить клубную прописку.

Как сообщает источник, 26-летний игрок сборной Германии покинет команду летом. Причина – отсутствие консенсуса в вопросе продления контракта. Зюле хотел подписать соглашение с зарплатой в 10 млн евро, но клуб не готов давать такую сумму.

Таким образом, Зюле намерен перебраться в другую команду. На игрока претендуют «Челси» или «Ньюкасл».

В этом сезоне Зюле отыграл 17 матчей за «Баварию».