Основной защитник Баварии летом покинет клуб

Защитник «Баварии» Никлас Зюле собирается сменить клубную прописку.
Как сообщает источник, 26-летний игрок сборной Германии покинет команду летом. Причина – отсутствие консенсуса в вопросе продления контракта. Зюле хотел подписать соглашение с зарплатой в 10 млн евро, но клуб не готов давать такую сумму.
Таким образом, Зюле намерен перебраться в другую команду. На игрока претендуют «Челси» или «Ньюкасл».
В этом сезоне Зюле отыграл 17 матчей за «Баварию».
Источник — Kicker
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