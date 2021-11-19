Анатолий КОНЬКОВ: «Чтобы оценить Петракова, нужно съесть с ним пуд соли»

Экс-президент УАФ Анатолий Коньков высказался о том, что Александра Петракова утвердили на пост главного тренера сборной Украины.

«В среду был Исполком УАФ, и его там утвердили в роли главного тренера. По результатам, которые он показывает, все нормально. Если даже и случаются какие-то моменты, то это обычное явление. Такие вещи происходят в жизни любого человека, любого специалиста. Чтобы давать какую-то оценку Петракову, как человеку, нужно его хорошо знать и не один пуд соли вместе съесть», — считает Коньков.