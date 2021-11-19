Сергей ЯЩЕНКО: «Боссы Динамо поступили правильно и профессионально»

Специалист поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Черноморец»

  • 19.11.2021 11:24
  • 989 просмотров
  • 3 комментария
Сергей ЯЩЕНКО: «Боссы Динамо поступили правильно и профессионально»
© ФК Динамо Киев

Бывший защитник «Шахтера» Сергей Ященко поделился ожиданиями от поединка «Динамо» — «Черноморец» в 15-м туре УПЛ.

«Динамо» разрешило принимать участие в матче своим арендованным игрокам.

«Я с интересом ожидал вердикта боссов киевлян и считаю, что они поступили правильно, профессионально. Ведь у того же наставника Mирчи Луческу появится возможность убедиться прогрессируют ли отданные в аренду динамовцы. Может, на кого из них можно будет рассчитывать уже в следующем сезоне. Убежден, что с киевлян нужно брать пример и другим командам», — считает Ященко.

Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    gvs58
    gvs58, 19.11.2021 11:41
    +3
    ШахТатари такого не зроблять!
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    Saar
    Saar, 19.11.2021 11:49
    +1
    ШЛАКтар є ШЛАКтар...
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    Sergii Novykov
    Sergii Novykov, 19.11.2021 12:01
    -1
    Ага.. помню как Динамо разрешило Тымчику и Ледневу в чемпионате сыграть против них в решающем матче.. и как они подло сливали всю игру...
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