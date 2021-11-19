Сергей ЯЩЕНКО: «Боссы Динамо поступили правильно и профессионально»

Бывший защитник «Шахтера» Сергей Ященко поделился ожиданиями от поединка «Динамо» — «Черноморец» в 15-м туре УПЛ.

«Динамо» разрешило принимать участие в матче своим арендованным игрокам.

«Я с интересом ожидал вердикта боссов киевлян и считаю, что они поступили правильно, профессионально. Ведь у того же наставника Mирчи Луческу появится возможность убедиться прогрессируют ли отданные в аренду динамовцы. Может, на кого из них можно будет рассчитывать уже в следующем сезоне. Убежден, что с киевлян нужно брать пример и другим командам», — считает Ященко.