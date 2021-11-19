Стали известны судейские назначения 15 тура УПЛ

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 15-го тура чемпионата. Встречу между донецким «Шахтером» и львовским «Рухом» обслужит бригада рефери во главе с Евгением Арановским, а Сергей Бойко будет арбитром VAR.

19 ноября, пятница

19:30 – «Черноморец» – «Динамо» – Александр Шандор (Львов)

Арбитр VAR – Алексей Деревинский (Хмельницкий)

20 ноября, суббота

14:00 – «Львов» – «Заря» – Юрий Иванов (Донецкая область)

17:00 – «Шахтер» – «Рух» – Евгений Арановский (Киев)

Арбитр VAR – Сергей Бойко (Киевская область)

19:30 – «Днепр-1» – «Александрия» – Андрей Коваленко (Полтава)

Арбитр VAR – Екатерина Монзуль (Харьков)

21 ноября, воскресенье

14:00 – «Минай» – «Ингулец» – Роман Блавацкий (Львов)

17:00 – «Ворскла» – «Мариуполь» – Ярослав Козык (Мукачево)

19:30 – «Десна» – «Колос» – Максим Козыряцкий (Запорожье)

22 ноября, понедельник

19:30 – «Верес» – «Металлист 1925» – Александр Соловьян (Киев)

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