Стали известны судейские назначения 15 тура УПЛ

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 15-го тура чемпионата. Встречу между донецким «Шахтером» и львовским «Рухом» обслужит бригада рефери во главе с Евгением Арановским, а Сергей Бойко будет арбитром VAR.
19 ноября, пятница
19:30 – «Черноморец» – «Динамо» – Александр Шандор (Львов)
Арбитр VAR – Алексей Деревинский (Хмельницкий)
20 ноября, суббота
14:00 – «Львов» – «Заря» – Юрий Иванов (Донецкая область)
17:00 – «Шахтер» – «Рух» – Евгений Арановский (Киев)
Арбитр VAR – Сергей Бойко (Киевская область)
19:30 – «Днепр-1» – «Александрия» – Андрей Коваленко (Полтава)
Арбитр VAR – Екатерина Монзуль (Харьков)
21 ноября, воскресенье
14:00 – «Минай» – «Ингулец» – Роман Блавацкий (Львов)
17:00 – «Ворскла» – «Мариуполь» – Ярослав Козык (Мукачево)
19:30 – «Десна» – «Колос» – Максим Козыряцкий (Запорожье)
22 ноября, понедельник
19:30 – «Верес» – «Металлист 1925» – Александр Соловьян (Киев)
Источник — Комитет арбитров УАФ
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