Динамо сыграет с Черноморцем в бело-голубом

19 ноября в Киеве состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» встретится с одесским «Черноморцем».

Номинально гостевая для нашей команды встреча пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и начнется в 19:30.

Утром в день игры состоялось традиционное предматчевое совещание представителей клубов, арбитров и служб, задействованных в проведении матча. Среди других вопросов было утверждено, в формах каких цветов проведут встречу клубы.

Динамовцы сыграют в форме бело-голубых цветов (вратарь – в сером), а одесситы – в сине-черной экипировке (голкипер – в красном).