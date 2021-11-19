Динамо сыграет с Черноморцем в бело-голубом

Состоялось традиционное совещание перед матчем УПЛ

  • 19.11.2021 10:34
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Динамо сыграет с Черноморцем в бело-голубом
© ФК Динамо Киев

19 ноября в Киеве состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» встретится с одесским «Черноморцем».

Номинально гостевая для нашей команды встреча пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и начнется в 19:30.

Утром в день игры состоялось традиционное предматчевое совещание представителей клубов, арбитров и служб, задействованных в проведении матча. Среди других вопросов было утверждено, в формах каких цветов проведут встречу клубы.

Динамовцы сыграют в форме бело-голубых цветов (вратарь – в сером), а одесситы – в сине-черной экипировке (голкипер – в красном).

Источник — ФК Динамо Киев

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