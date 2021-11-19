Ньюкаслу нужен Витсель

32-летний бельгийский полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может продолжить карьеру в английском «Ньюкасле».

Футболист перешел в «Боруссию» из китайского клуба «Тяньцзинь» в августе 2018 года за €20 миллионов.

В текущем сезоне Аксель провел за немецкую команду 18 матчей во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €9 миллионов.