Ньюкаслу нужен Витсель

32-летний бельгийский полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может продолжить карьеру в английском «Ньюкасле».
Футболист перешел в «Боруссию» из китайского клуба «Тяньцзинь» в августе 2018 года за €20 миллионов.
В текущем сезоне Аксель провел за немецкую команду 18 матчей во всех турнирах.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €9 миллионов.
Источник — Calciomercato
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