Александр БАБИЧ: «Нужно думать, как вскрыть защиту Кремня»

Главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич рассказал о том, как команда готовится к матчу 19 тура Первой лиги Украины против «Кремня».

«Однозначно, мы очень серьезно готовимся к матчу с «Кремнем». В предыдущем поединке с «Горняком-Спорт» (0:0) реализация нас подвела. У нас есть время поработать над реализацией, поработать над атакующими действиями.

«Кремень» в этом поединке будет больше думать об обороне. Нам нужно будет думать о том, как вскрывать защиту соперника. Эти дни до игры мы работаем над этим и во время тренировок как раз-таки уделяем больше внимания завершению в атаке», — сказал Бабич.

На данный момент в турнирной таблице Первой лиги Украины «Кривбасс» с 38 очками идет вторым. «Кремень» с 13 баллами расположился на 15 позиции.