Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «После побед над Интером и Шерифом откроются все двери»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о задачах своей команды до конца первой части сезона.

«Я не считаю, что матч с «Рухом» менее важен, чем с «Интером». Мы стремимся набрать 12 очков в УПЛ, ибо набрать 13, к сожалению, невозможно. О еврокубках будем думать позже. Попробуем выиграть у «Интера» и «Шерифа». После этих двух побед нам откроются все двери.

В июле мы хотели приобрести аргентинского нападающего Альвареса, но не взяли его из-за ряда причин. Сейчас мы хотим хорошо завершить первую часть сезона и выиграть все оставшиеся матчи. Только в январе мы поймем, что нам нужно делать на трансферном рынке», — сказал Де Дзерби.