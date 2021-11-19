Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «После побед над Интером и Шерифом откроются все двери»

Наставник «Шахтера» поделился ожиданиями от ближайших поединков

  • 19.11.2021 09:46
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Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «После побед над Интером и Шерифом откроются все двери»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о задачах своей команды до конца первой части сезона.

«Я не считаю, что матч с «Рухом» менее важен, чем с «Интером». Мы стремимся набрать 12 очков в УПЛ, ибо набрать 13, к сожалению, невозможно. О еврокубках будем думать позже. Попробуем выиграть у «Интера» и «Шерифа». После этих двух побед нам откроются все двери.

В июле мы хотели приобрести аргентинского нападающего Альвареса, но не взяли его из-за ряда причин. Сейчас мы хотим хорошо завершить первую часть сезона и выиграть все оставшиеся матчи. Только в январе мы поймем, что нам нужно делать на трансферном рынке», — сказал Де Дзерби.

Источник — Футбол 1/2/3

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