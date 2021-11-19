Днепр-1 — Александрия. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей сделал прогноз на матч 15-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Александрия».

«В прошлом туре УПЛ «Днепр-1» на выезде выиграл у «Ингульца» со счетом 1:0 благодаря голу Довбика со штрафного. «Александрия» на своем поле победила «Металлист 1925» (2:0).

В турнирной таблице УПЛ «Днепр-1» с 28 очками идет пятым, «Александрия» находится по соседству, а именно с 23 баллами, расположившись на шестой позиции.

В своей истории команды играли 5 раз. Днепряне еще ни разу не побеждали александрийцев, которые в своем активе имеют три виктории. Также в двух встречах этих команд была зафиксирована ничья.

«Днепр-1» дома очень хорошо выступает. Если на выезде у днепрян матчи не всегда удаются, то дома команда Игора Йовичевича старается максимально набирать очки и показывает в принципе неплохой футбол. Также Артем Довбик сейчас набрал очень хорошую форму. Да, «Александрия» сейчас очень строго играет в обороне, в принципе порой неплохой футбол показывает, но «Днепр-1» дома выиграет», - сказал Воробей.

Матч «Днепр-1» – «Александрия» состоится 20-го ноября. Начало встречи в 19:30.