Шахтер – Рух. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей сделал прогноз на матч 15-го тура УПЛ «Шахтер» – «Рух».

«В предыдущем туре «Шахтер» на выезде выиграл у «Колоса» (3:1). «Рух» в Одессе уступил «Черноморцу» (3:4). «Шахтер» в турнирной таблице УПЛ с 35 очками идет первым, «Рух» с 13 баллами находится на 10 позиции.

Два раза играли между собой эти команды. Эти встречи состоялись в рамках прошлого сезона УПЛ и тогда во Львове была зафиксирована ничья 1:1, а в Киеве победили «горняки» со счетом 2:0.

Да, хороший тренер у «Руха». Он знает, как играть с такими командами, как «Шахтер» и «Динамо». Львовская команда будет играть строго от обороны. Но, я думаю, доминировать на поле будут «горняки», которые набрали очень хорошую форму. Те игроки «Шахтера», которые приедут из расположения сборной Украины, будут находиться в морально хорошем состоянии. У них не будет усталости, как обычно бывает после матчей сборной. И, я думаю, они будут находиться в приподнятом настроении. Мне кажется, что «Шахтер» уверенно выиграет у львовян», - сказал Воробей.

Матч «Шахтер» – «Рух» состоится 20-го ноября. Начало встречи в 17:00.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.