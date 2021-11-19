Львов – Заря. Прогноз на матч Андрея Воробья

Эксперт поделился прогнозом на матч УПЛ

  • 19.11.2021 08:40
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Львов – Заря. Прогноз на матч Андрея Воробья
© ФК Заря Луганск

Экс-форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей сделал прогноз на матч 15-го тура УПЛ «Львов» – «Заря».

«В предыдущем туре УПЛ «Заря» дома обыграла «Верес» со счетом 3:0. В свою очередь, «Львов» на своем поле уступил «Десне» (0:2).

«Заря» с 29 очками идет третьей в турнирной таблице УПЛ, «Львов» с 10 баллами идет на 13 позиции.

В своей истории «Львов» и «Заря» встречались 11 раз. Луганчане победили в 5 встречах, львовяне выиграли 1 раз, еще 5 встреч завершились вничью.

Таким командам, как «Заря» нелегко во Львове играть. «Львов» сейчас находится во второй половине турнирной таблицы УПЛ. Я предпочтение отдаю «Заре». Все-таки они набрали уверенность. А три нападающих луганской команды просто разрывают соперников на внутренней и внешней аренах. Я думаю, «Заря» обыграет львовян. Мне кажется, трудная, но с перевесом в один мяч будет победа «Зари», - сказал Воробей. 

Матч «Львов» – «Заря» состоится 20-го ноября. Начало встречи в 14:00.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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