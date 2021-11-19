Реал и Барселона намерены купить защитника Аякса

Гранды мирового футбола «Реал» и «Барселона» намерены усилить состав защитником «Аякса» Нуссаиром Мазрауи.

Как сообщает испанская пресса, и мадридцы и каталонцы готовы купить футболиста в зимнее трансферное окно.

Стоит отметить, что контракт Мазрауи с клубом истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне на счету игрока четыре гола и три ассиста в 16 играх.

Отметим, что ранее Азрауи хотел купить «Арсенал».

Ранее сообщалось, что «Реалу» нужен аргентинский форвард Хулиан Альварес.