Реал и Барселона намерены купить защитника Аякса

Гранды мирового футбола «Реал» и «Барселона» намерены усилить состав защитником «Аякса» Нуссаиром Мазрауи.
Как сообщает испанская пресса, и мадридцы и каталонцы готовы купить футболиста в зимнее трансферное окно.
Стоит отметить, что контракт Мазрауи с клубом истекает летом 2022 года.
В текущем сезоне на счету игрока четыре гола и три ассиста в 16 играх.
Отметим, что ранее Азрауи хотел купить «Арсенал».
Ранее сообщалось, что «Реалу» нужен аргентинский форвард Хулиан Альварес.
Источник — AS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.