Евгений Пасич не поможет Вересу в матче с Металлистом 1925

В поединке 15 тура чемпионата УПЛ ровенский «Верес» будет принимать харьковский «Металлист 1925» 22 ноября в Луцке.

Нападающий Mихаил Сергийчук, пропустивший две тренировки из-за повреждения, уже восстановился и занимается в общей группе.

А вот полузащитник Евгений Пасич, не избежавший мышечной травмы, скорее всего, не сможет помочь ровенчанам в очередном календарном поединке.

Напомним, что «Верес» занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 19 очков. «Металлист 1925» на девятой строчке и имеет в своем активе тоже 19 очков.