Синнер дал бой Медведеву, но проиграл на тай-брейке третьего сета

В Красной группе состоялся заключительный матч

  • 19.11.2021 00:55
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Синнер дал бой Медведеву, но проиграл на тай-брейке третьего сета
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

Второй номер мирового рейтинга Даниил Медведев выиграл третий матч в рамках группового этапа Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.
 
В матче против итальянца Янника Синнера, который заменил травмированного Маттео Берреттини, Медведеву пришлось играть три сета. 
 
Итоговый турнир ATP. Групповой этап
Даниил Медведев (Россия) – Янник Синнер (Италия) – 6:0, 6:7(5), 7:6(8)
 
Отметим, что этот матч не имел турнирного значения. Медведев ранее досрочно добыл путевку в полуфинал. Он сыграет против Каспера Рууда или Андрея Рублева. Второе место и матч против Новака Джоковича сегодня обеспечил себе немец Александр Зверев.

В случае победы Синнера в этом матче он бы набирал равное количество побед с Медведевым и Зверевым, но уступал бы им по дополнительным показателям (количество сыгранных матчей).

Источник — Sport.ua

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