Синнер дал бой Медведеву, но проиграл на тай-брейке третьего сета

Второй номер мирового рейтинга Даниил Медведев выиграл третий матч в рамках группового этапа Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.



В матче против итальянца Янника Синнера, который заменил травмированного Маттео Берреттини, Медведеву пришлось играть три сета.



Итоговый турнир ATP. Групповой этап

Даниил Медведев (Россия) – Янник Синнер (Италия) – 6:0, 6:7(5), 7:6(8)



Отметим, что этот матч не имел турнирного значения. Медведев ранее досрочно добыл путевку в полуфинал. Он сыграет против Каспера Рууда или Андрея Рублева. Второе место и матч против Новака Джоковича сегодня обеспечил себе немец Александр Зверев.

В случае победы Синнера в этом матче он бы набирал равное количество побед с Медведевым и Зверевым, но уступал бы им по дополнительным показателям (количество сыгранных матчей).