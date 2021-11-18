Соперник Шахтера отказался играть против горняков в Кубке Украины

Поединок 1/8 финала женского КУ между «Шахтером» и «Восходом» отменен

  • 18.11.2021 23:42
  • 372 просмотра
  • 0 комментариев
Соперник Шахтера отказался играть против горняков в Кубке Украины
© ФК Шахтер Донецк

Поединок «Шахтера» и «Восхода» в 1/8 финала Кубка Украины по футболу среди женщин, который был запланирован на 20 ноября, не состоится из-за отказа команды гостей. Причина отказа «Восхода» пока что не обнародована.

Таким образом, женской команде «Шахтера» присуждается техническая победа, и она проходит в 1/4 финала. Даты матчей следующего раунда турнира пока не определены.

Женская команда «Шахтера» поменяла планы и уходит в отпуск. Последнее тренировочное занятие длилось 100 минут. Сначала девушки выполнили пробежку и различные упражнения с тренером по физической подготовке. А основная часть сессии была игровой: футболистки вместе с тренерским штабом провели двусторонку.

В связи с отменой кубкового матча в рабочем графике «Шахтера» произошли изменения. 19 ноября девушки будут восстанавливаться, после чего отправятся в отпуск до 15 декабря.

Кубок Украины по футболу среди женщин

1/8 финала, 20 ноября

  • ДЮСШ-26 (Киев) – Колос (Ковалевка)
  • Жилстрой-2 (Харьков) – Атекс (Киев)
  • Динамо (Киев) – Кривбасс (Кривой Рог)
  • Днепр-1 (Днепр) – Мариуполь (Мариуполь)
  • ЕМС-Подолье (Винница) – Ладомир (Владимир-Волынский)
  • Карпаты (Львов) – Пантеры (Умань)
  • Верес (Ровно) – Жилстрой-1 (Харьков)
  • Шахтер (Донецк) – Восход (Старая Маячка) – не состоится

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности