Соперник Шахтера отказался играть против горняков в Кубке Украины

Поединок «Шахтера» и «Восхода» в 1/8 финала Кубка Украины по футболу среди женщин, который был запланирован на 20 ноября, не состоится из-за отказа команды гостей. Причина отказа «Восхода» пока что не обнародована.

Таким образом, женской команде «Шахтера» присуждается техническая победа, и она проходит в 1/4 финала. Даты матчей следующего раунда турнира пока не определены.

Женская команда «Шахтера» поменяла планы и уходит в отпуск. Последнее тренировочное занятие длилось 100 минут. Сначала девушки выполнили пробежку и различные упражнения с тренером по физической подготовке. А основная часть сессии была игровой: футболистки вместе с тренерским штабом провели двусторонку.

В связи с отменой кубкового матча в рабочем графике «Шахтера» произошли изменения. 19 ноября девушки будут восстанавливаться, после чего отправятся в отпуск до 15 декабря.

Кубок Украины по футболу среди женщин

1/8 финала, 20 ноября