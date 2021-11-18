Соперник Шахтера отказался играть против горняков в Кубке Украины

Поединок «Шахтера» и «Восхода» в 1/8 финала Кубка Украины по футболу среди женщин, который был запланирован на 20 ноября, не состоится из-за отказа команды гостей. Причина отказа «Восхода» пока что не обнародована.
Таким образом, женской команде «Шахтера» присуждается техническая победа, и она проходит в 1/4 финала. Даты матчей следующего раунда турнира пока не определены.
Женская команда «Шахтера» поменяла планы и уходит в отпуск. Последнее тренировочное занятие длилось 100 минут. Сначала девушки выполнили пробежку и различные упражнения с тренером по физической подготовке. А основная часть сессии была игровой: футболистки вместе с тренерским штабом провели двусторонку.
В связи с отменой кубкового матча в рабочем графике «Шахтера» произошли изменения. 19 ноября девушки будут восстанавливаться, после чего отправятся в отпуск до 15 декабря.
Кубок Украины по футболу среди женщин
1/8 финала, 20 ноября
- ДЮСШ-26 (Киев) – Колос (Ковалевка)
- Жилстрой-2 (Харьков) – Атекс (Киев)
- Динамо (Киев) – Кривбасс (Кривой Рог)
- Днепр-1 (Днепр) – Мариуполь (Мариуполь)
- ЕМС-Подолье (Винница) – Ладомир (Владимир-Волынский)
- Карпаты (Львов) – Пантеры (Умань)
- Верес (Ровно) – Жилстрой-1 (Харьков)
- Шахтер (Донецк) – Восход (Старая Маячка) – не состоится
Источник — ФК Шахтер Донецк
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