Черноморец – Динамо. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей сделал прогноз на матч 15-го тура УПЛ «Черноморец» – «Динамо».

«В предыдущем туре «Черноморец» на своем поле в голевом поединке выиграл у «Руха» со счетом 4:3. А «Динамо» в Киеве проиграло «Ворскле» со счетом 1:2.

В турнирной таблице УПЛ киевляне с 35 очками идут вторыми. Полтавчане с 28 баллами расположились на четвертой позиции.

За время независимой Украины 51 раз играли между собой эти команды. 38 раз победило «Динамо», 5 раз выиграл «Черноморец», еще 8 встреч завершились вничью.

Класс игроков «Динамо» сильнее, чем класс футболистов «Черноморца». «Черноморец» - это молодежь. Одесситам нужно время. Год-два им нужны для того, чтобы обстучаться. «Черноморец» порой неплохую игру показывает, но в игре с «Динамо» вряд ли что-то получится у игроков «Черноморца». Я думаю, что «Динамо» - безоговорочный фаворит. Эта игра будет в Киеве. Поэтому, думаю, в этом матче будет зафиксирована уверенная победа киевлян», - сказал Воробей.

Матч «Черноморец» – «Динамо» состоится 19-го ноября. Начало встречи в 19:30.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.