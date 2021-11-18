Максим БЕЛЫЙ: «Если Шахтер нас недооценит, у них будут проблемы»

Защитник «Руха» рассказал о подготовке перед выездным матчем 15-го тура УПЛ

  • 18.11.2021 21:39
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  • 1 комментарий
Максим БЕЛЫЙ: «Если Шахтер нас недооценит, у них будут проблемы»
© ФК Рух. Максим Белый

Защитник «Руха» Максим Белый рассказал о подготовке перед выездным матчем 15-го тура УПЛ против «Шахтера»:

«До матча всегда шансы 50 на 50. Да, уровень футболистов «Шахтера» выше, чем у нас, но мы хорошо подготовились за время паузы на матчи сборных. Думаю, болельщики снова увидят интересную игру. Наша подготовка проходит в обычном режиме. В основном подтягивали тактические недоработки. Понимаем, что в матче с «Шахтером» нам придется много обороняться, у них много индивидуально сильных футболистов. Поэтому готовились целенаправленно к игре с горняками сразу после выходных.

Леонид Кучук любит тактику и видеоанализ. У нас каждый день проходят теоретические занятия, но перед матчем с «Шахтером нас еще ждут более углубленные разборы игры горняков. Больше нам показывают, как правильно располагаться на поле. А к «Шахтеру» особое внимание.  Я уже очень много матчей провел против «Шахтера». Это в начале карьеры, еще когда был молодым, такие матчи вызывали дополнительные эмоции. Для меня это родная команда, которая дала мне фундамент в моей карьере. Всегда буду благодарен «Шахтеру» и всегда буду за него болеть.

Сейчас «Шахтер» играет с позиции силы вне зависимости от соперника, даже с «Реалом». Это современный футбол. Их игра похожа на то, что строит Гвардиола в «Манчестер Сити». Очень интересная игра в тактическом плане, как располагаются футболисты, как они ведут игру. За этим приятно наблюдать и чему-то учиться.

Фернандо? В «Шахтере» любой футболист высокого уровня. Мне уже приходилось играть против Фернандо, его сильное качество – скорость. Он находит свободные зоны, нужно этому уделять внимание. У нас еще будут индивидуальные теории, мы тоже уделим внимание тому, как играет Фернандо.

Конечно, мы готовитмся использовать слабые места «Шахтера». Они есть у каждой команды. Просматривать предыдущие матчи и использовать их слабости. Но у них есть скоростные футболисты и в обороне, поэтому посмотрим. Мы точно не едем в столицу с мыслью проигрывать. Конечно же, нет! В любом матче можно заработать три очка, вне зависимости от соперника. В прошлом сезоне мы отобрали очки у «Шахтера» дома, а в Киеве показали хорошую игру. Если Шахтер» нас недооценит в субботу, у них будут проблемы». 

Источник — Footboom

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    IgorIgor
    IgorIgor, 18.11.2021 22:23
    0
    кротов на вилы! вся Украина будет болеть за Рух 100℅
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