Стаховский – в четвертьфинале челленджера во Франции

Украинский теннисист Сергей Стаховский выиграл еще один матч в основе челленджера в По.



Во втором круге украинец в трех сетах одолел Дана Аддеда из Франции, которому организаторы выдали уайлд-кард.



Отметим, что Виталий Сачко и Георгий Кравченко свои матчи одиночного разряда проиграли.



По. Второй круг

Сергей Стаховский (Украина) – Дан Аддед (Франция, WC) – 6:4, 4:6, 6:4

Георгий Кравченко (Украина, Q) – Раду Албот (Молдова, 7) – 6:7(2), 4:6

Виталий Сачко (Украина) – Максим Кресси (США, 6) – 6:0, 1:6, 1:6



Далее у Сергея по сетке пятый сеяный словак Норберт Гомбош.

Сачко также проиграл и в парном, а Сергей Стаховский и Денис Молчанов на отказе соперников прошли в полуфинал парных соревнований.