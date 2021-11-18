Стаховский – в четвертьфинале челленджера во Франции

Виталий Сачко и Георгий Кравченко проиграли во втором круге

  • 18.11.2021 19:21
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Стаховский – в четвертьфинале челленджера во Франции
© ATP. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский выиграл еще один матч в основе челленджера в По.
 
Во втором круге украинец в трех сетах одолел Дана Аддеда из Франции, которому организаторы выдали уайлд-кард.
 
Отметим, что Виталий Сачко и Георгий Кравченко свои матчи одиночного разряда проиграли. 
 
По. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) – Дан Аддед (Франция, WC) – 6:4, 4:6, 6:4
Георгий Кравченко (Украина, Q) – Раду Албот (Молдова, 7) – 6:7(2), 4:6
Виталий Сачко (Украина) – Максим Кресси (США, 6) – 6:0, 1:6, 1:6
 
Далее у Сергея по сетке пятый сеяный словак Норберт Гомбош.

Сачко также проиграл и в парном, а Сергей Стаховский и Денис Молчанов на отказе соперников прошли в полуфинал парных соревнований.

Источник — Sport.ua

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