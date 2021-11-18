Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Надеюсь, Украине не попадется Италия»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поздравил сборную Украины с выходом в раунд плей-офф квалификации на ЧМ-2022.
«Счастлив поздравить сборную Украины с успешным выступление в отборе на ЧМ-2022. Рад, что и мои подопечные помогли Петракову добыть шанс на квалификацию. Отмечу яркие выступления Степаненко и Матвиенко. Очень надеюсь, что далее, в стыковых матчах плей-офф, Украине не выпадет Италия», — сказал Де Дзерби.
Источник — Футбол 1/2/3
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