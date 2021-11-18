Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Надеюсь, Украине не попадется Италия»

Наставник «Шахтера» поздравил украинскую команду с выходом в плей-офф отбора на ЧМ-2022

  • 18.11.2021 18:57
  • 531 просмотр
  • 4 комментария
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Надеюсь, Украине не попадется Италия»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поздравил сборную Украины с выходом в раунд плей-офф квалификации на ЧМ-2022.

«Счастлив поздравить сборную Украины с успешным выступление в отборе на ЧМ-2022. Рад, что и мои подопечные помогли Петракову добыть шанс на квалификацию. Отмечу яркие выступления Степаненко и Матвиенко. Очень надеюсь, что далее, в стыковых матчах плей-офф, Украине не выпадет Италия», — сказал Де Дзерби.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 18.11.2021 19:09
    +1
    Ссылка
    inspekcha85
    online
    inspekcha85, 18.11.2021 19:24
    0
    Боится,значит уважает
    Ссылка
    Михаил Грозный
    Михаил Грозный, 18.11.2021 19:19
    0
    Наоборот! Этого надо желать всей душой!
    И тогда нам - балалайка и Уэльс.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 18.11.2021 19:12
    0
    Согласен. Не хотелось бы выкидывать с ЧМ Италию, на такой ранней стадии
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности