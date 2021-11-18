Зиеш не уйдет из Челси в январе

28-летний марокканский атакующий полузащитник Челси Хаким Зиеш не уйдет из английского клуба в январе.

Челси не хочет отдавать футболиста в аренду, клуб планирует сохранить глубину состава из-за игры на нескольких фронтах.

Зиеш защищает цвета «Челси» с лета 2020 года после перехода из «Аякса» за €40 миллионов. В текущем сезоне Зиеш провел за «синих» 10 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт игрока с Челси рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €38 миллионов.