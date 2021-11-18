Остап МАРКЕВИЧ: «Мы не делим соперников на легких и тяжелых»

Наставник «Мариуполя» рассказал о подготовке к матчу против «Ворсклы»

  • 18.11.2021 18:23
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Остап МАРКЕВИЧ: «Мы не делим соперников на легких и тяжелых»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Первый круг нынешнего чемпионата азовцы завершат выездным матчем против «Ворсклы». Эта игра состоится в воскресенье. Накануне матча наставник команды Остап Маркевич ответил на вопросы журналистов.

— Многие тренеры жалуются, что пауза на матчи сборных влияет на подготовку команд – ряд игроков уезжает в свои сборные, и потом трудно найти общий баланс в команде. Как Вы справляетесь с этой проблемой?
— Я бы не сказал, что это большая проблема. Все зависит от количества «сборников». Если в команде 1-2 игрока уезжают в сборные, то их отъезд не сказывается. В основном это влияет на топ-клубы, где много игроков разъезжаются в свои сборные. У нас, да, довольно много «сборников» в команде. Но на этот раз юношеская сборная Украины не собиралась (по какой причине — я не знаю), поэтому у нас команда была практически в полном составе. За исключением Очеретько и Вьюнника, которые играли за молодежную сборную Украины, а также Спировского, который был вызван в сборную Северной Македонии. Должен был ехать в молодежную сборную и Саша Драмбаев, но в матче с «Минаем» он получил повреждение и остался с нами. В целом, я считаю, защищать цвета своей страны на международной арене – это большая честь для каждого футболиста! Поэтому здесь я проблемы не вижу.

— Как эта пауза прошла для «Мариуполя»?
— Мы очень плодотворно поработали. Много работали над тактическими и техническими аспектами. Поработали и в ментальном плане. Много было и «теорий». Времени было достаточно.

— В воскресенье Ваша команда сыграет с «Ворсклой». Полтавчане сейчас на ходу, обыграли «Динамо»… Ожидаете сложный матч?
— Я уже не раз повторял, что мы не делим соперников на легких и тяжелых. Делить соперников – это неправильный подход. Мы на все команды настраиваем ребят серьезно. «Ворскла» — это сильный соперник, в составе которого выступают очень квалифицированные футболисты. Постараемся нивелировать сильные стороны «Ворсклы».

— Вы уже определились со стартовым составом? Есть ли травмированные?
— Сергей Чоботенко только начал работать. Есть определенные проблемы. Но это естественный процесс. В конце года всегда накапливается физическая усталость. Дай Бог, чтобы к этой игре мы подошли в более-менее оптимальном составе. Хотя кроме Чоботенко в Полтаве не сыграет Очеретько – Олег был удален в минувшем туре.

Источник — ФК Мариуполь

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