Егор НАЗАРИНА: «Международная пауза позволила перевести дух»

Полузащитник «Зари» Егор Назарина рассказал о подготовке команды к матчу 15-го тура УПЛ против «Львова» (20 ноября):

«Нам необходимо добыть положительный результат в чемпионате Украины, а затем уже думать о Лиге конференций. У нас плотный график, но международная пауза позволила команде немного перевести дух и качественно подготовиться к следующему блоку матчей.

Что касается моего самочувствия, то чувствую себя отлично и уже тренируюсь в общей группе. На матч со «Львовом» готовлюсь со всеми ребятами наравне».