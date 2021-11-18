Егор НАЗАРИНА: «Международная пауза позволила перевести дух»

Полузащитник «Зари» Егор Назарина рассказал о подготовке команды к матчу 15-го тура УПЛ против «Львова» (20 ноября):
«Нам необходимо добыть положительный результат в чемпионате Украины, а затем уже думать о Лиге конференций. У нас плотный график, но международная пауза позволила команде немного перевести дух и качественно подготовиться к следующему блоку матчей.
Что касается моего самочувствия, то чувствую себя отлично и уже тренируюсь в общей группе. На матч со «Львовом» готовлюсь со всеми ребятами наравне».
Источник — ФК Заря
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