Егор НАЗАРИНА: «Международная пауза позволила перевести дух»

Хавбек «Зари» - о следующих матчах команды

  • 18.11.2021 17:44
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Егор НАЗАРИНА: «Международная пауза позволила перевести дух»
© ФК Заря Луганск. Егор Назарина

Полузащитник «Зари» Егор Назарина рассказал о подготовке команды к матчу 15-го тура УПЛ против «Львова» (20 ноября):

«Нам необходимо добыть положительный результат в чемпионате Украины, а затем уже думать о Лиге конференций. У нас плотный график, но международная пауза позволила команде немного перевести дух и качественно подготовиться к следующему блоку матчей.

Что касается моего самочувствия, то чувствую себя отлично и уже тренируюсь в общей группе. На матч со «Львовом» готовлюсь со всеми ребятами наравне».

Источник — ФК Заря

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