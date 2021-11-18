ПСЖ нацелился на форварда Лилля

Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в парижском клубе

  • 18.11.2021 17:47
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ПСЖ нацелился на форварда Лилля
© Getty Images/Global Images Ukraine

Парижский ПСЖ нацелился на 21-летнего канадского форварда «Лилля» Джонатана Дэвида.

Футболист защищает цвета «Лилля» после перехода из «Гента» в августе 2020 года за €27 миллионов. В текущем сезоне Дэвид провел за «Лилль» 18 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей.

Контракт игрока с «Лиллем» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость Джонатана составляет €35 миллионов.

В активе нападающего 23 матча за сборную Канады, где он забил 18 мячей.

Источник — Le 10 Sport

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