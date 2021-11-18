ФОТО. Шахтер готовится к матчу с Рухом

Донецкая команда провела тренировку в Святошино

  • 18.11.2021 16:30
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ФОТО. Шахтер готовится к матчу с Рухом
© ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» продолжает подготовку к матчу 15-го тура чемпионата Украины с «Рухом». Утром 18 ноября состоялась открытая тренировка. В Святошино собрались представители СМИ, у которых была возможность задать вопросы главному тренеру «горняков» Роберто Де Дзерби.

Команда уже в полном составе, все футболисты вернулись из расположения сборных. Перед началом сессии тренерский штаб провел небольшую теорию, а затем в течение 25 минут «оранжево-черные» позанимались фитнесом. На поле игроки провели около часа. За разминкой и квадратами последовала отработка тактических упражнений, направленных на развитие атаки. Некоторым футболистам Де Дзерби предоставил отдых и возможность восстановиться.

В пятницу «Шахтер» проведет предыгровую тренировку, а в субботу, 20 ноября, в 17:00 на «Олимпийском» состоится матч с «Рухом».

Источник — ФК Шахтер Донецк

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