Эрнан КРЕСПО: «Хотелось бы больше поиграть с Шевченко»

Легендарный аргентинец – о главном тренере «Дженоа»

  • 18.11.2021 16:35
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Эрнан КРЕСПО: «Хотелось бы больше поиграть с Шевченко»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрнан Креспо

Экс-форвард «Милана», а ныне главный тренер «Сан-Паулу» Эрнан Креспо поделился своим мнением по поводу экс-партнера по команде Андрея Шевченко:

«Хотелось бы больше поиграть с Шевченко. Исключительный нападающий. Помню тот сюрреалистический вечер в Стамбуле. Но были и другие прекрасные моменты моего единственного сезона в «Милане». Потом мы пересекались с Шевченко в «Челси». Я туда поехал сразу после того финала, а Андрей перешел позже, затем я ушел в «Интер».

Помню его как очень скрупулезного человека на тренировках и в матчах. Это нападающий, который не действовал импульсивно, а уделял внимание деталям. Считаю, его способность анализировать моменты привела к тому высокому уровню, который позволил выиграть ЛЧ и Золотой мяч».

Шевченко и Креспо вместе выступили в «Милане» в сезоне 2004/2005.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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