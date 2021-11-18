Эрнан КРЕСПО: «Хотелось бы больше поиграть с Шевченко»

Экс-форвард «Милана», а ныне главный тренер «Сан-Паулу» Эрнан Креспо поделился своим мнением по поводу экс-партнера по команде Андрея Шевченко:

«Хотелось бы больше поиграть с Шевченко. Исключительный нападающий. Помню тот сюрреалистический вечер в Стамбуле. Но были и другие прекрасные моменты моего единственного сезона в «Милане». Потом мы пересекались с Шевченко в «Челси». Я туда поехал сразу после того финала, а Андрей перешел позже, затем я ушел в «Интер».

Помню его как очень скрупулезного человека на тренировках и в матчах. Это нападающий, который не действовал импульсивно, а уделял внимание деталям. Считаю, его способность анализировать моменты привела к тому высокому уровню, который позволил выиграть ЛЧ и Золотой мяч».

Шевченко и Креспо вместе выступили в «Милане» в сезоне 2004/2005.