Итоговый турнир ATP. Зверев обыграл Хуркача и вышел на Джоковича

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл поляка Хуберта Хуркача в заключительном туре группового этапа Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.



Немец легко выиграл стартовую партию и сумел завершить поединок в двух сетах.



Итоговый турнир ATP. Групповой раунд

Александр Зверев (Германия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:2, 6:4



Таким образом, Зверев досрочно занял второе место в Красной группе и в полуфинале встретится с лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем.



Первое место в этой группе ранее обеспечил себе россиянин Даниил Медведев, его сегодняшний матч против итальянца Янника Синнера не будет иметь турнирного значения. Но для лидерства в группе россиянину обязательно нужно сыграть матч.