Итоговый турнир ATP. Зверев обыграл Хуркача и вышел на Джоковича

Последний матч в группе превратился в простую формальность

  • 18.11.2021 16:20
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Итоговый турнир ATP. Зверев обыграл Хуркача и вышел на Джоковича
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл поляка Хуберта Хуркача в заключительном туре группового этапа Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.
 
Немец легко выиграл стартовую партию и сумел завершить поединок в двух сетах.
 
Итоговый турнир ATP. Групповой раунд
Александр Зверев (Германия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:2, 6:4
 
Таким образом, Зверев досрочно занял второе место в Красной группе и в полуфинале встретится с лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем.
 
Первое место в этой группе ранее обеспечил себе россиянин Даниил Медведев, его сегодняшний матч против итальянца Янника Синнера не будет иметь турнирного значения. Но для лидерства в группе россиянину обязательно нужно сыграть матч.

Источник — Sport.ua

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