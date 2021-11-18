Итоговый турнир ATP. Зверев обыграл Хуркача и вышел на Джоковича

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл поляка Хуберта Хуркача в заключительном туре группового этапа Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.
Немец легко выиграл стартовую партию и сумел завершить поединок в двух сетах.
Итоговый турнир ATP. Групповой раунд
Александр Зверев (Германия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:2, 6:4
Таким образом, Зверев досрочно занял второе место в Красной группе и в полуфинале встретится с лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем.
Первое место в этой группе ранее обеспечил себе россиянин Даниил Медведев, его сегодняшний матч против итальянца Янника Синнера не будет иметь турнирного значения. Но для лидерства в группе россиянину обязательно нужно сыграть матч.
Источник — Sport.ua
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