Игорь БЕЛАНОВ: «Петраков заслужил стать главным тренером сборной Украины»

Команда верит в тренера, считает специалист

  • 18.11.2021 15:19
  • 674 просмотра
  • 4 комментария
Игорь БЕЛАНОВ: «Петраков заслужил стать главным тренером сборной Украины»
© УАФ. Александр Петраков

Обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов поделился мнением о назначении Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины.

«Думаю, что Петраков заслужил стать главным тренером сборной. Во-первых, он принял команду в очень ответственный момент, это дорогого стоит. Он очень толерантный. Возможно, еще не хватает того опыта, который должен быть, но это приходит с годами. Поэтому хочется его поддержать. Самое главное, что в него верят ребята, это очень важно.

Игроки должны чувствовать тренера. Это то же самое, что Лобановский: он все для нас делал, и мы старались отдать все, что могли, на футбольном поле. Не было такого, что кто-то был лучше, а кто-то хуже. Это была одна команда, мы работали и выполняли то, что должны были», — считает Беланов.

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kortizol1
    online
    kortizol1, 18.11.2021 15:39
    +1
    я бы даже согласился на смену Реброва, будь уверен что он действительно сильнее Петракова, но такой уверенности нет.
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    Andrew Schebet
    Andrew Schebet, 18.11.2021 15:43
    0
    Что за дискуссии? "Заслужил стать"... Это что - почетная должность? Это обязанность и работа. То что убрали искусственное "и.о." - и правильно. Все равно кандидатов лучше не было.
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    kortizol1
    online
    kortizol1, 18.11.2021 15:38
    0
    тренером сборной должен быть лучшим из всех возможных вариантов, а не тот кто заслужил. сборная не для тренеров, а тренера для сборной.
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    kortizol1
    online
    kortizol1, 18.11.2021 15:37
    0
    опять это заслужил, как же у нас люди любят керню озвучивать.
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