Георгий Кравченко – Раду Албот. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире во Франции

  • 18.11.2021 15:15
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Георгий Кравченко – Раду Албот. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФТУ. Георгий Кравченко

18 ноября украинский теннисист Георгий Кравченко (№397 ATP) продолжит выступления на челленджере во Франции.
 
В матче второго круга основы украинец, который стартовал в квалификации, сыграет против седьмого сеяного Раду Албота из Молдовы (№137 ATP). Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.
 
Ранее теннисисты между собой не играли.
 
В следующем раунде победитель сыграет против лидера посева Фелисиано Лопеса из Испании (№104 ATP).

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Источник — Sport.ua

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