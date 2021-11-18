Георгий Кравченко – Раду Албот. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 ноября украинский теннисист Георгий Кравченко (№397 ATP) продолжит выступления на челленджере во Франции.
В матче второго круга основы украинец, который стартовал в квалификации, сыграет против седьмого сеяного Раду Албота из Молдовы (№137 ATP). Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не играли.
В следующем раунде победитель сыграет против лидера посева Фелисиано Лопеса из Испании (№104 ATP).
Источник — Sport.ua
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