Георгий Кравченко – Раду Албот. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 ноября украинский теннисист Георгий Кравченко (№397 ATP) продолжит выступления на челленджере во Франции.



В матче второго круга основы украинец, который стартовал в квалификации, сыграет против седьмого сеяного Раду Албота из Молдовы (№137 ATP). Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.



Ранее теннисисты между собой не играли.



В следующем раунде победитель сыграет против лидера посева Фелисиано Лопеса из Испании (№104 ATP).