МАЙКОН: «Все мысли исключительно о Рухе»

Футболист «Шахтера» рассказал о подготовке к поединку чемпионата Украины

  • 18.11.2021 14:29
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МАЙКОН: «Все мысли исключительно о Рухе»
© ФК Шахтер Донецк. Майкон

Полузащитник «Шахтера» Майкон пообщался с журналистами на открытой тренировке.

– Уже думаете об «Интере»?
– Сейчас мысли исключительно о «Рухе». Понятно, что игра в Лиге чемпионов важна, но надо понимать, что главная цель – стать чемпионами. В прошлом сезоне мы остались на втором месте, и это не обрадовало. Нужно бороться за чемпионство, и следующая игра для нас самая важная. Лига чемпионов тоже важна, но она будет потом.

– Как строился тренировочный процесс без сборников?
– Несмотря на отсутствие многих ребят, мы пытались работать над ошибками, оттачивать игровые моменты. Думаю, подготовились хорошо к последнему месяцу.

– Поздравили сборников с выходом в плей-офф?
– Выход сборной Украины в плей-офф радует. Это также очень важно для нас, потому что многие футболисты «Шахтера» там играют. Поздравили ребят. В дальнейшем будем переживать и болеть за их проход в следующие раунды, ведь они заслужили.

– Кого из игроков «Руха» можно выделить?
– В целом это сильная команда, и я не люблю кого-то выделять. Думаю, мы должны быть внимательны к одному игроку, а один игрок – это вся команда.

– Сейчас «Шахтер» вернулся на первое место в чемпионате. Что говорит тренер, как мотивирует удержать первую позицию?
– Нужно продолжать делать то, что и делали до сегодняшнего дня. Мы усердно боролись за это место и знаем, насколько ужасно быть на второй строчке, ведь долго там находились. Сейчас необходимо ценить лидерство и усердно трудиться, чтобы удержать эту позицию до конца сезона.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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