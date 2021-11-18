Бразильский телеканал пошутил над Месси после матча Аргентина – Бразилия

Бразильцы не упустили возможность подшутить над Лионелем Месси

  • 18.11.2021 14:13
  • 337 просмотров
  • 0 комментариев
Бразильский телеканал пошутил над Месси после матча Аргентина – Бразилия
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский телеканал TNT Sports Brasil после матча Аргентина – Бразилия (0:0) подшутил над форвардом сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионелем Месси. В одной из социальных сетей телеканала появилась фотография аргентинца, выполненная в стилистике вестернов и с надписью: «Разыскивается!».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TNT Sports Brasil (@tntsportsbr)

Месси в матче с Бразилией провел на поле 90 минут, но ничем особенным не отметился.

После 13-ти сыгранных матчей Бразилия не знает поражения, имея в своем активе 11 побед и две ничьи. У Аргентины 8 побед и 5 ничьих и второе место в отборе на чемпионат мира в Катар.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности