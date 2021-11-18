Бразильский телеканал пошутил над Месси после матча Аргентина – Бразилия

Бразильский телеканал TNT Sports Brasil после матча Аргентина – Бразилия (0:0) подшутил над форвардом сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионелем Месси. В одной из социальных сетей телеканала появилась фотография аргентинца, выполненная в стилистике вестернов и с надписью: «Разыскивается!».

Месси в матче с Бразилией провел на поле 90 минут, но ничем особенным не отметился.

После 13-ти сыгранных матчей Бразилия не знает поражения, имея в своем активе 11 побед и две ничьи. У Аргентины 8 побед и 5 ничьих и второе место в отборе на чемпионат мира в Катар.