ДЕ ДЗЕРБИ: «Обыграем Интер и Шериф - и для Шахтера откроются все двери»

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби перед возобновлением матчей УПЛ и еврокубков рассказал о ситуации с травмированными, а также планах на ближайшие поединки.

– Мистер, какова кадровая ситуация в команде? Педриньо вернулся в общую группу: готов ли он сыграть с «Рухом»?

– Да, Педриньо два дня назад вернулся в общую группу и чувствует себя более-менее хорошо. Ему просто нужно снова привыкнуть, поменять скорость и движение во время тренировки. Возможно, в субботу в стартовом составе он не выйдет, но к Лиге чемпионов уже сможет быть готов.

– Как состояние Мораеса? Когда будет прооперирован Траоре?

– Траоре не будет до следующего сезона, Мораес еще не начал тренироваться с нами. Пока не знаю, начнет он до зимней паузы или после. Рассчитываем, что Сикан, Педриньо и Фернандо хорошо сыграют. Наша команда сильна даже без Траоре, хотя понятно, что Лассина был для нас плюсом. Сейчас мы на первом месте без него, и наше желание – завершить чемпионат на первом месте.

11 футболистов «Шахтера» были в сборных. Насколько вы довольны их выступлением и что можете сказать об утверждении Александра Петракова главным тренером сборной Украины, об успехах национальной команды?

– Я очень рад, что у Украины будет возможность квалифицироваться на чемпионат мира. Футболисты провели грандиозный матч, особенно Степаненко и Матвиенко. Желаю сборной попасть на чемпионат мира и надеюсь, что не встретятся Италия с Украиной.

– В матче с «Рухом» следует ждать основного состава или будет ротация, потому что дальше – встреча с «Интером» в Лиге чемпионов?

– Я не считаю, что матч с «Рухом» менее важен, чем с «Интером». До зимних каникул у нас четыре очень важных поединка в чемпионате. В них мы хотим набрать 12 очков, потому что, к сожалению, 13 невозможно. Потом будем думать о матчах с «Интером» и «Шерифом», и постараемся выиграть оба. Если мы одержим две победы, нам откроются все двери.

– В Украине есть такое понятие, как «зимний футбол», когда приходят морозы, снега. Насколько для вас это непривычно и какие коррективы приходится вносить?

– Да, очень холодно. Для меня это как в Рождество. Мы адаптируемся и будем одеваться потеплее.

– На «Сантьяго Бернабеу» все хлопали Мудрику. Хлопали ли когда-нибудь вам? И что нужно сделать, чтобы в Милане «Шахтеру» аплодировал весь стадион?

– Мудрик может играть и в Мадриде, и в Милане, и с «Рухом». А может и не играть, потому что есть Соломон и другие сильные футболисты. Самое главное в Мудрике то, что мы видим его прогресс. Он провел очень хороший матч и за сборную Украины U21. Для меня и моего тренерского штаба большая радость видеть, как играет Мудрик. Когда пять месяцев назад мы смотрели на Судакова, Мудрика и Бондаренко, это точно не те игроки, которые у нас есть сейчас. Я хочу, чтобы для меня, для клуба и для Украины они вышли на тот уровень, который, как мы все надеемся, они могут показать.