ДЕ ДЗЕРБИ: «Обыграем Интер и Шериф - и для Шахтера откроются все двери»

Наставник оценил последние матчи УПЛ и Лиги чемпионов этого года

  • 18.11.2021 13:59
  • 1707 просмотров
  • 18 комментариев
ДЕ ДЗЕРБИ: «Обыграем Интер и Шериф - и для Шахтера откроются все двери»
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Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби перед возобновлением матчей УПЛ и еврокубков рассказал о ситуации с травмированными, а также планах на ближайшие поединки.

– Мистер, какова кадровая ситуация в команде? Педриньо вернулся в общую группу: готов ли он сыграть с «Рухом»?
– Да, Педриньо два дня назад вернулся в общую группу и чувствует себя более-менее хорошо. Ему просто нужно снова привыкнуть, поменять скорость и движение во время тренировки. Возможно, в субботу в стартовом составе он не выйдет, но к Лиге чемпионов уже сможет быть готов.

– Как состояние Мораеса? Когда будет прооперирован Траоре?
– Траоре не будет до следующего сезона, Мораес еще не начал тренироваться с нами. Пока не знаю, начнет он до зимней паузы или после. Рассчитываем, что Сикан, Педриньо и Фернандо хорошо сыграют. Наша команда сильна даже без Траоре, хотя понятно, что Лассина был для нас плюсом. Сейчас мы на первом месте без него, и наше желание – завершить чемпионат на первом месте.

 11 футболистов «Шахтера» были в сборных. Насколько вы довольны их выступлением и что можете сказать об утверждении Александра Петракова главным тренером сборной Украины, об успехах национальной команды?
– Я очень рад, что у Украины будет возможность квалифицироваться на чемпионат мира. Футболисты провели грандиозный матч, особенно Степаненко и Матвиенко. Желаю сборной попасть на чемпионат мира и надеюсь, что не встретятся Италия с Украиной.

– В матче с «Рухом» следует ждать основного состава или будет ротация, потому что дальше – встреча с «Интером» в Лиге чемпионов?
– Я не считаю, что матч с «Рухом» менее важен, чем с «Интером». До зимних каникул у нас четыре очень важных поединка в чемпионате. В них мы хотим набрать 12 очков, потому что, к сожалению, 13 невозможно. Потом будем думать о матчах с «Интером» и «Шерифом», и постараемся выиграть оба. Если мы одержим две победы, нам откроются все двери.

– В Украине есть такое понятие, как «зимний футбол», когда приходят морозы, снега. Насколько для вас это непривычно и какие коррективы приходится вносить?
– Да, очень холодно. Для меня это как в Рождество. Мы адаптируемся и будем одеваться потеплее.

– На «Сантьяго Бернабеу» все хлопали Мудрику. Хлопали ли когда-нибудь вам? И что нужно сделать, чтобы в Милане «Шахтеру» аплодировал весь стадион?
– Мудрик может играть и в Мадриде, и в Милане, и с «Рухом». А может и не играть, потому что есть Соломон и другие сильные футболисты. Самое главное в Мудрике то, что мы видим его прогресс. Он провел очень хороший матч и за сборную Украины U21. Для меня и моего тренерского штаба большая радость видеть, как играет Мудрик. Когда пять месяцев назад мы смотрели на Судакова, Мудрика и Бондаренко, это точно не те игроки, которые у нас есть сейчас. Я хочу, чтобы для меня, для клуба и для Украины они вышли на тот уровень, который, как мы все надеемся, они могут показать.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 18.11.2021 14:04
    +3
    Ліга європи це всі двері?
    Ссылка
    kortizol1
    online
    kortizol1, 18.11.2021 14:02
    +3
    и что можете сказать об утверждении Александра Петракова главным тренером сборной
    ---
    Это вопрос Де Дзерби?! вы бы ещё спросили чей крым. походу журналистом в современной украине может стать каждый.
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 18.11.2021 14:26
    +1
    Ой клоунада
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 18.11.2021 14:18
    +1
    kortizol1, 18.11.2021 14:05
    я бы после его шуток "В них мы хотим набрать 12 очков, потому что, к сожалению, 13 невозможно." не воспринимал бы всерьёз то что он сказал дальше. мужик юморист, а вы как за чистую монету всё воспринимаете.
    Мы? Нет. А вот с работодателем у него могут быть скоро вопросы.
    Ссылка
    FunnyCat____
    FunnyCat____, 18.11.2021 14:15
    +1
    Финал ЛЧ уже близко (с) Закарпатфан
    Ссылка
    Persian
    online
    Persian, 18.11.2021 14:04 (изменен)
    +1
    Силы просто берегли в прошлых матчах. Ну, насмешил
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    Alex86 1
    Alex86 1, 18.11.2021 14:01
    +1
    зебра оптимист
    Ссылка
    Slunkoo
    online
    Slunkoo, 18.11.2021 14:53
    0
    Impossible!!!! In your dreams maybe
    Ссылка
    Mykhailo Orlovskyi
    online
    Mykhailo Orlovskyi, 18.11.2021 14:44 (изменен)
    0
    Шахта - форева! Главное, не очковать, а проникать во внутрь обороны супостата ! И беречь свое очко!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 18.11.2021 14:32
    0
    Alex Romanov, 18.11.2021 14:27
    Я так понимаю, местные бабуины этого сайта, будут болеть против Шахтёра в оставшихся матчах лч?
    Конечно.
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 18.11.2021 14:27
    0
    Face Control, 18.11.2021 14:24
    Вы за себя думайте, у вас скоро сложный матч в УПЛ.
    ... где-то на уровне совершенно непредсказуемого мариупольского дерби
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 18.11.2021 14:49
    -1
    вдруг зазвенит трамвай в колокола -
    Шахтер пройдет Реал, Шериф и двери..
    Ссылка
    Alex Romanov
    Alex Romanov, 18.11.2021 14:27
    -1
    Я так понимаю, местные бабуины этого сайта, будут болеть против Шахтёра в оставшихся матчах лч?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 18.11.2021 14:12
    -1
    Да, было бы просто шикарно!
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 18.11.2021 14:27
    -2
    kortizol1, 18.11.2021 14:27
    это не ваши проблемы
    так и не ваши или не?
    Ссылка
    kortizol1
    online
    kortizol1, 18.11.2021 14:27
    -2
    Alex86 1, 18.11.2021 14:18
    Мы? Нет. А вот с работодателем у него могут быть скоро вопросы.
    это не ваши проблемы
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 18.11.2021 14:24
    -2
    Alex86 1, 18.11.2021 14:18
    Мы? Нет. А вот с работодателем у него могут быть скоро вопросы.
    Вы за себя думайте, у вас скоро сложный матч в УПЛ.
    Ссылка
    kortizol1
    online
    kortizol1, 18.11.2021 14:05
    -2
    Alex86 1, 18.11.2021 14:01
    зебра оптимист
    я бы после его шуток "В них мы хотим набрать 12 очков, потому что, к сожалению, 13 невозможно." не воспринимал бы всерьёз то что он сказал дальше. мужик юморист, а вы как за чистую монету всё воспринимаете.
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