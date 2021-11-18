Тарас СТЕПАНЕНКО: «Украина может зацепиться за ЧМ-2022. Это цель и мечта»

Хавбек надеется сыграть на ЧМ-2022

  • 18.11.2021 13:11
  • 914 просмотров
  • 3 комментария
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Украина может зацепиться за ЧМ-2022. Это цель и мечта»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко отметил, что группа отбора ЧМ-2022 прошла тяжело, но команда надеется выйти на турнир.

«Все довольны результатом, потому что задачу-минимум мы выполнили, вышли в плей-офф. Весной будем стараться пробиться на чемпионат мира».

«В целом, отбор прошел тяжело для нас. Понервничали, но выстояли и прошли дальше. Соперник в плей-офф? Сперва хотелось бы более среднего соперника».

«Мы можем зацепиться за ЧМ-2022. Это наша цель и мечта», - сказал Степаненко.

Соперника по полуфиналу плей-офф Украина узнает 26 ноября.

Источник — ПроФутбол

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 18.11.2021 14:54 (изменен)
    0
    А ты оптимист, Тарасик... А что мешало выйти с первого места в группе при такой Франции? Да, теперь осталось только мечтать
    Ссылка
    Петр Смирнов
    Петр Смирнов, 18.11.2021 13:49
    -1
    Жаль Киргизия уже вылетела.
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 18.11.2021 13:20
    -2
    Тренируйтесь бить пенальти с закрытыми глазами только в "девятку"! Даже ночью и под дождём.
    Ссылка
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