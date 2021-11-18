Тарас СТЕПАНЕНКО: «Украина может зацепиться за ЧМ-2022. Это цель и мечта»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко отметил, что группа отбора ЧМ-2022 прошла тяжело, но команда надеется выйти на турнир.
«Все довольны результатом, потому что задачу-минимум мы выполнили, вышли в плей-офф. Весной будем стараться пробиться на чемпионат мира».
«В целом, отбор прошел тяжело для нас. Понервничали, но выстояли и прошли дальше. Соперник в плей-офф? Сперва хотелось бы более среднего соперника».
«Мы можем зацепиться за ЧМ-2022. Это наша цель и мечта», - сказал Степаненко.
Соперника по полуфиналу плей-офф Украина узнает 26 ноября.
Источник — ПроФутбол
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