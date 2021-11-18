ЗИНЧЕНКО: «Не поверил бы, что с двумя победами можно быть в плей-офф»

Хавбек теперь ждет жеребьевку

  • 18.11.2021 12:11
  • 1376 просмотров
  • 4 комментария
ЗИНЧЕНКО: «Не поверил бы, что с двумя победами можно быть в плей-офф»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко оценил финальную ситуацию в группе отбора на ЧМ-2022.

«Конечно, не поверил бы, если бы сказали ранее, что с двумя победами можно было выйти в стыковые матчи. Но так сложилось в группе, что сами себя загнали себя в такое положение и сами решали проблемы».

«Будем ждать жеребьевки. В принципе, там не осталось проходных соперников. Я уже посмотрел список сборных, и нас ждут невероятно сложные матчи».

«Надеюсь, нас ждут именно два поединка», - сказал Зинченко.

Своего соперника Украина узнает 26 ноября.

Источник — ПроФутбол

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    maverik
    maverik, 18.11.2021 12:41
    0
    при условии что и мы с боснией вничью
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    maverik
    maverik, 18.11.2021 12:40
    0
    Я больше скажу ,что если бы босния и финны сыграли предпоследний матч вничью хватило бы и одной победы ))
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    Алекс Морган
    online
    Алекс Морган, 18.11.2021 12:34
    0
    Всі 4 домашні матчі закінчились з однаковим рахунком 1:1 у всіх 4 матчах ми забивали першими це піжонство називається
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    Слава Чебан
    Слава Чебан, 18.11.2021 12:30
    0
    вумя победами над прямыми конкурентами)
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