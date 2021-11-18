ЗИНЧЕНКО: «Не поверил бы, что с двумя победами можно быть в плей-офф»

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко оценил финальную ситуацию в группе отбора на ЧМ-2022.

«Конечно, не поверил бы, если бы сказали ранее, что с двумя победами можно было выйти в стыковые матчи. Но так сложилось в группе, что сами себя загнали себя в такое положение и сами решали проблемы».

«Будем ждать жеребьевки. В принципе, там не осталось проходных соперников. Я уже посмотрел список сборных, и нас ждут невероятно сложные матчи».

«Надеюсь, нас ждут именно два поединка», - сказал Зинченко.

Своего соперника Украина узнает 26 ноября.