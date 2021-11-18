Виктор ЦЫГАНКОВ: «Мы живем мечтой — поехать на чемпионат мира»

24-летний футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:0) в отборе на ЧМ-2022.

«Вчерашняя победа стала прекрасным подарком на прошедший день рождения. Только полпути пройдено, но мы всей страной живем одной мечтой — поехать на чемпионат мира в Катар. Слава Украине», — написал Виктор.