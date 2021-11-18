Юрий ВИРТ: «У Вереса боевой дух»

Наставник украинского клуба рассказал о подготовке команды к будущим матчам

  • 18.11.2021 04:51
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Юрий ВИРТ: «У Вереса боевой дух»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о подготовке команды к поединку с «Металлистом 1925» и к завершающему отрезку осенней части сезона, длинной в четыре тура.

«После 14-го тура чемпионата Украины футболисты «Вереса» получили три выходных, и с четверга, 11 ноября, мы возобновили работу в режиме одноразовых тренировок.

Нам удалось провести контрольный матч с «Карпатами Галич». В этом спарринге, прежде всего, хотели задействовать всех наших исполнителей, чтобы все ребята получили игровую практику, поддержали тонус. Все вышло, и всем довольны. Кроме того, важно, что никто из футболистов «Вереса» не получил травму.

17 ноября у нашей команды выходной. Из «Вереса» в сборные никто не уезжал, поэтому работали спокойно и целостно. Что касается лазарета, то он у нас, к сожалению, не пустует. Повреждения имеют Дмитрий Клец и Артем Данилюк. Мини-травма – у Евгения Пасича, который, будем надеяться, скоро вернется в строй.

Чего ждем от матча с «Металлистом 1925»? У нас есть небольшие трудности, но все футболисты «Вереса» рвутся в бой. После двухнедельной паузы ребята соскучились по игре. Дух у нас – самый боевой, и мы хотим пополнить копилку очками», — отметил Вирт.

Источник — Footboom

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