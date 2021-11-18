Андрей ВОРОБЕЙ: «У сборной Украины появился характер»

Специалист считает, что Александр Петраков взбодрил команду

  • 18.11.2021 04:32
  • 95 просмотров
  • 3 комментария
Андрей ВОРОБЕЙ: «У сборной Украины появился характер»
© УАФ. Александр Петраков

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей высказался о победе «желто-синих» над Боснией и Герцеговиной (2:0) и выходе команды в плей-офф квалификации чемпионата мира.

«Однозначно я результатом доволен. И в принципе игра давалась украинской сборной. Игрой нашей команды я тоже доволен. Как я и говорил, в этом матче не важно, какой была бы игра. В этом поединке важен был результат. Мы достигли результата и минимальную задачу выполнили. Теперь все еще впереди.

Петраков сказал, не важно, каким будет соперник, так как Украина любую команду обыграет и выйдет на мундиаль? Конечно, все возможно. Тем более чувствуется тренерская рука. У сборной Украины появился характер. Возможно, до этого Андрей Николаевич как-то мягко общался с игроками. Сейчас видно, что Петраков в этом плане руководит ребятами. Где-то надо и подбодрить футболистов, где-то, возможно, надо и по подзатыльник дать. Команда немножко преобразилась. А на этом уровне, я считаю, что вообще слабых команд нет. Не важно, с кем мы будем играть. Игра будет очень сложная. Но это очень приятно, что главный тренер верит в команду, и своей верой он также вселяет свою уверенность в игроков. Я думаю, наши игроки должны это понимать. И они ни в коем случае не должны кого-то бояться, например, Италию, Португалию или Швецию», — сказал Воробей.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    kortizol1
    online
    kortizol1, 18.11.2021 04:47
    -1
    посмотрим на характер нашей сборной с шотландцами и валийцами, там недостаточно будет быть заряженными калеками против деморализованных калек.
    Ссылка
    kortizol1
    online
    kortizol1, 18.11.2021 04:45
    -1
    если подобрать грозную фотку петракова, можно внушить что у сборной появился зарактер. по факту хз с чего воробей это взял, наверное просто шаблонное интервью, чтобы не промолчать.
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    kortizol1
    online
    kortizol1, 18.11.2021 04:46
    -2
    вымучили победу у деморализованной уставшей Боснии без двух лидеров, запредельный характер показали.
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