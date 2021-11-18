Арсенал нацелился на Кулушевски

Футболист «Ювентуса» может продолжить карьеру в лондонском клубе

  • 18.11.2021 04:16
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Арсенал нацелился на Кулушевски
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Арсенал» внимательно наблюдает за 21-летним правым вингером «Ювентуса» Деяном Кулушевски.

Контракт Кулушевски принадлежит «Ювентусу» после перехода из «Аталанты» в январе 2020 года за €35 миллионов. В текущем сезоне Деян провел за «Ювентус» 15 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Контракт игрока с туринским клубом рассчитан до лета 2025 года. «Ювентус» готов продать игрока за €35 миллионов.

Источник — Calciomercato

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