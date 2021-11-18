Александр ПРИЗЕТКО: «Сборная Украины заслужила выход в плей-офф»

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко поделился мнением о том, заслужила ли украинская национальная команда выход в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

«Да. Конечно, было много неоправданных потерь в прошедшем отборочном турнире в матчах с соперниками, которых мы должны были обыгрывать. Но важно, что в плей-офф мы вышли по количеству набранных очков, а не занимаясь подсчетом разницы мячей», — считает Призетко.