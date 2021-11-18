Александр СЕВИДОВ: «Петраков — Малиновский? Нашла коса на камень»

Специалист поделился мнением о конфликте в сборной Украины

  • 18.11.2021 03:35
  • 165 просмотров
  • 4 комментария
Александр СЕВИДОВ: «Петраков — Малиновский? Нашла коса на камень»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Александр Севидов высказался о конфликте в сборной Украины между игроком Русланом Малиновским и тренером Александром Петраковым.

«Я, наверное, владею чуть большей информацией, но я не могу все выносить в прессу.

Ну это ситуация, когда нашла коса на камень. Два взрослых человека проявили характерную для себя неуступчивость.

Но это не было настолько большим конфликтом, как это преподносили СМИ. Здесь не было конфликта, который мог расколоть сборную.

Думаю, когда придет время, они сами все расскажут. Ну а сам конфликт скоро забудется, особенно на фоне положительных результатов сборной», — сказал Севидов.

Источник — UA-Football

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    kortizol1
    online
    kortizol1, 18.11.2021 04:15
    0
    или вот наши евроинтегралы, в ближайший млн лет нас не возьмут в ЕС, но мы туда стремимся, и этого достаточно для душевного спокойствия патриотов.
    Ссылка
    kortizol1
    online
    kortizol1, 18.11.2021 04:12
    0
    душевное спокойствие это такая необъяснимая вещь, играл Коно в сборной, упорно искали кем его заменить, и Третьяковым, и Яремчуком, и Зубковым, было неспокойно нашим болельщикам от игры Коно, а перестал он играть все успокоились.
    Ссылка
    kortizol1
    online
    kortizol1, 18.11.2021 04:08
    0
    вообще ничего не показал на поле, скулили скулили, а он как дерево играл. но видимо для душевного успокоения наших глупых болельщиков в сборной должны быть собраны сильнейшие, даже если в футболке сборной они мало что из себя представляют. душевное спокойствие это такая штука, должен футболист Аталанты быть на поле в футболке сборной, как он играет за эту сборную вопрос второстепенный.
    Ссылка
    kortizol1
    online
    kortizol1, 18.11.2021 04:05
    0
    скулили насчёт малины больше чем от него пользы на поле
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности