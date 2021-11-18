Итоговый турнир WTA. Определились победительницы в парном разряде

Состоялся финальный матч в парном разряде в рамках Итогового турнира WTA, который проходит в Гвадалахаре.
В матче за титул встречались победительницы Ролан Гаррос и Уимблдона, трофей достался первой сеяной паре из Чехии Барбора Крейчикова / Катерина Синякова, которая в этом году побеждала и на Олимпийских играх.
Итоговый турнир WTA. Финал парного разряда
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия, 1) – Се Шувэй / Элиза Мертенс (Китайский Тайбэй / Бельгия, 3) – 6:3, 6:4
Отметим, что Крейчикова выступала в Мексике и в одиночке, но проиграла все три матча и не пробилась в плей-офф.
Барбора и Катерина уже играли в финале WTA Finals в 2018 году, но тогда уступили дуэту Тимеа Бабош / Кристина Младенович.
Your 2021 #AKRONWTAFinals doubles champions!— wta (@WTA) November 18, 2021
🏆 @BKrejcikova and @K_Siniakova 🏆 pic.twitter.com/CPN4NI6vhN
Источник — Sport.ua
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