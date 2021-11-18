Владимир БЕССОНОВ: «Украина сумела добиться результата»

Специалист поделился мнением о выходе национальной команды в плей-офф отбора на ЧМ-2022

  • 18.11.2021 02:31
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Владимир БЕССОНОВ: «Украина сумела добиться результата»
© УАФ

Известный украинский тренер Владимир Бессонов прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

«Ребята прекрасно играли и сумели добиться нужного результата. Все довольны, все рады. Рад и я. Теперь остается дожидаться матчей плей-офф.

Всех соперников по группе сеянных знаю: Уэльс, Шотландия, Португалия, Италия, Швеция и Россия, которая с Украиной, по понятным причинам, не встретится. Наша же национальная команда находится среди несеяных, поэтому будет непросто. Но каким бы ни был соперник, а нам нужно решать поставленную задачу», — отметил Бессонов.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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