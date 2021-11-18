ФОТО. Неприличный жест. Как дочка встретила Зинченко после сборной

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко показал, как встретила его дочь Ева после вояжа в национальную команду.

«Доця встретила. На что наиграл папка, то и получил», — прокомментировал Александр фото Евы с выставленным средним пальцем.

Ева родилась 1 августа 2021 года.