ФОТО. Неприличный жест. Как дочка встретила Зинченко после сборной

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко показал, как встретила его дочь Ева после вояжа в национальную команду.
«Доця встретила. На что наиграл папка, то и получил», — прокомментировал Александр фото Евы с выставленным средним пальцем.
Ева родилась 1 августа 2021 года.
Источник — Instagram
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