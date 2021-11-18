ФОТО. Неприличный жест. Как дочка встретила Зинченко после сборной

Украинский футболист пошутил над своим ребенком

  • 18.11.2021 01:44
  • 504 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Неприличный жест. Как дочка встретила Зинченко после сборной
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко показал, как встретила его дочь Ева после вояжа в национальную команду.

«Доця встретила. На что наиграл папка, то и получил», — прокомментировал Александр фото Евы с выставленным средним пальцем.

Ева родилась 1 августа 2021 года.

Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Canadian_stallion
    Canadian_stallion, 18.11.2021 02:29
    0
    --smart--Forever--, 18.11.2021 02:08
    Считаю несусветной глупостью и тупостью видеть в жестах новорожденных малышей неприличные жесты человеческого социума.
    Учитесь ВИДЕТЬ прекрасное в малышах и мир станет добрее
    Это шутка. Учитесь их ценить
    Ссылка
    MBTUkraine
    online
    MBTUkraine, 18.11.2021 02:11
    0
    ТОП-новина українського спорту! Браво спірт.юа, ви справжні професіонали своєї жовтої справи!
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 18.11.2021 02:08
    0
    Считаю несусветной глупостью и тупостью видеть в жестах новорожденных малышей неприличные жесты человеческого социума.
    Учитесь ВИДЕТЬ прекрасное в малышах и мир станет добрее
    Ссылка
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