Женская Лига чемпионов. Бавария обыграла Лион в суперматче фаворитов

17 ноября состоялись матчи 4-го тура женской Лиги чемпионов

  • 18.11.2021 00:44
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Женская Лига чемпионов. Бавария обыграла Лион в суперматче фаворитов
© ФК Бавария

17 ноября состоялись матчи 4-го тура женской Лиги чемпионов по футболу. В плей-офф из каждой группы выйдут по два клуба.

Немецкая «Бавария» обыграла французский «Лион» (1:0) в суперматче фаворитов группы D.

18 ноября харьковский «Жилстрой-1» проведет матч 4-го тура против «Брейдаблика» из Исландии. Неделей ранее в Харькове была зафиксирована ничья (0:0).

Лига чемпионов 2021/22 среди женщин

4-й тур, 17 ноября

  • 19:45. Хеккен (Швеция) – Бенфика (Португалия) – 1:2
  • 19:45. Хоффенхайм (Германия) – Барселона (Испания) – 0:5
  • 22:00. Арсенал (Англия) – Кеге (Дания) – 3:0
  • 22:00. Бавария (Германия) – Лион (Франция) – 1:0

4-й тур, 18 ноября

  • 19:45. Брейдаблик (Исландия) – Жилстрой-1 (Украина)
  • 19:45. Вольфсбург (Германия) – Ювентус (Италия)
  • 22:00. Реал Мадрид (Испания) – ПСЖ (Франция)
  • 22:00. Челси (Англия) – Серветт (Швейцария)

Турнирные таблицы ЛЧ

Источник — Sport.ua

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