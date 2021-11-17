Наполи нацелился на полузащитника Интера

Лучано Спаллетти хочет снова поработать с Матиасом Весино

  • 17.11.2021 23:48
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Наполи нацелился на полузащитника Интера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Матиас Весино

«Наполи» попытается во время январского трансферного окна подписать полузащитника «Интера» Матиаса Весино.

Инициатором этого трансфера является главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти. Ранее он возглавлял «Интер» в 2017 – 2019 годах, и именно он был инициатором приглашения Весино в миланский клуб летом 2017 года.

В нынешнем сезоне Весино не имеет места в основе «Интера». На его счету 1 гол в 10 матчах за чемпионов Италии во всех турнирах. Трансферная стоимость 30-летнего уругвайца оценивается в8 миллионов евро.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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