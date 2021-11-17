Ювентус договорился о переходе летом форварда из Фиорентины

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович летом 2022 года, скорее всего, перейдет в «Ювентус», информирует итальянский журналист Николо Скира.

21-летний сербский нападающий достиг предварительной договорённости с клубом из Турина. В «Юве» предложили Влаховичу 5-летний контракт с зарплатой 6 млн евро в год.

У Влахович контракт с «Фиорентиной» до июня 2023 года. На форварда также претендуют «Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Влахович за «Фиорентину» сыграл 12 матчей и забил 8 голов в Серии А. Веб-портал Transfermarkt оценивает возможный трансфер нападающего в 50 млн евро.