Серия А может перенести один тур ради подготовки сборной к плей-офф ЧМ

30-й тур чемпионата Италии может быть перенесен

  • 17.11.2021 20:36
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Серия А может перенести один тур ради подготовки сборной к плей-офф ЧМ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство Серии А рассматривает возможность переноса 30-го тура чемпионата ради подготовки сборной Италии к матчам плей-офф отбора на ЧМ-2022. Напомним, команда Роберто Манчини не сумела пробиться на мундиаль напрямую.

Матчи 30-го тура Серии А запланированы на 19-20 марта. А полуфинал плей-офф отбора на ЧМ Италия проведет 24 или 25 марта.

«Скуадра Адзурра» будет сеяной при жеребьевке, поэтому полуфинальный матч точно проведет у себя дома. Проведение поединка планируется в Риме на «Стадио Олимпико».

Источник — La Gazzetta dello Sport

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