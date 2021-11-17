Серия А может перенести один тур ради подготовки сборной к плей-офф ЧМ

Руководство Серии А рассматривает возможность переноса 30-го тура чемпионата ради подготовки сборной Италии к матчам плей-офф отбора на ЧМ-2022. Напомним, команда Роберто Манчини не сумела пробиться на мундиаль напрямую.
Матчи 30-го тура Серии А запланированы на 19-20 марта. А полуфинал плей-офф отбора на ЧМ Италия проведет 24 или 25 марта.
«Скуадра Адзурра» будет сеяной при жеребьевке, поэтому полуфинальный матч точно проведет у себя дома. Проведение поединка планируется в Риме на «Стадио Олимпико».
Источник — La Gazzetta dello Sport
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